2023年9月に二度目のトミー・ジョン手術を受け、2024年の間は打者に専念していた大谷翔平。2025年には14試合に先発し、本塁打55本を量産。二刀流選手としての完全復活を果たしたが、ポストシーズンで打撃不振に陥ってしまう。そのスランプを、大谷はどう乗り越えたのか。※本稿は、アメリカ人野球記者のビル・プランケット『SHO-TIME 4.0 大谷翔平 二刀流復活と連覇の軌跡』（徳間書店）の一部を抜粋・編集したものです。不振の理