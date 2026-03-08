◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC チャイニーズ・タイペイ 14-0 チェコ(7日、東京ドーム)チャイニーズ・タイペイの大勝となったこの試合。ほとんどがチャイニーズ・タイペイのファンでしたが、チェコの応援団も負けじと応援と拍手を代表メンバーにおくりました。イニング間に3塁側にいたチャイニーズ・タイペイの応援団がウエーブを作るようファンにお願い。それがレフトスタンドからライトスタンドへ、1周回