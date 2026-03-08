◇オープン戦ソフトバンク0―1阪神（2026年3月7日甲子園）ソフトバンクの18歳育成外野手、オスーナが1軍デビューした。6回1死で柳田の代打で登場。左腕・高橋には空振り三振、8回2死ではモレッタの直球に見逃し三振に終わった。コーディネーターからの売り込みでの1軍体験。いとこがメジャー通算296発のオズナ（パイレーツ）というドミニカ共和国の期待の大砲に対し、小久保監督は「ドミニカであれだけ騒がれた素材。飛