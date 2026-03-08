「フィリーズＲ・Ｇ２」（７日、阪神）下馬評を覆し桜の権利をつかみ取った。西塚と新コンビを結成した１０番人気のギリーズボールが直線で豪快に馬群を貫き、差し切りＶ。前走は２番人気に支持されながらも１３着と涙をのんだが、ここで返り咲いてみせた。想定プランとは違った。スタートで後手に回り、「３、４列目の中団が取りたかったですが、後方になりました」。昨年重賞初Ｖを果たし、確実な成長を遂げる西塚が臨機応