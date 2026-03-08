◇第80回東京スポニチ大会・予選リーグCブロックJR東海3―1日本製鉄かずさマジック（2026年3月7日神宮）JR東海は先発右腕・柳橋が6回6安打1失点と好投し、大事な初戦を制した。4回以外は毎回走者を背負っても「ランナーが出てからの投球を、この冬ずっと取り組んできた。それが出せて良かった」と成果を発揮。新チーム始動から守りの野球をテーマに掲げてきた井上裕貴監督は「柳橋がリズムをつくってくれた。しっかり守