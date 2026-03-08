「中山牝馬Ｓ・Ｇ３」（７日、中山）デビュー１０年目で歓喜の瞬間を迎えた。武藤が８５度目の重賞騎乗で初タイトルを獲得。６番人気エセルフリーダとのコンビで人馬そろってのＪＲＡ重賞初制覇を果たした。武藤は「とにかくうれしい。普段からお世話になっている父の厩舎で重賞を勝つことができて本当に良かった」と喜びをかみしめた。好スタートを決めて２番手で流れに乗ると、４角手前から早めにスパートを開始。そのまま