◇オープン戦日本ハム5―3ロッテ（2026年3月7日エスコンF）生粋の道産子。日本ハムファンを公言する育成ドラフト1位・常谷（北海学園大）が、支配下昇格へ猛アピールの一打を放った。0―0の3回1死二、三塁で左中間を破る先制の2点三塁打。ロッテ先発・田中の外角スライダーを捉え「地元のエスコンでプレーすることが夢だった。一本出せてホッとしています」と表情を緩めた。スタメンには新加入の7選手が並んだ。試合前に