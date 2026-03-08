◇オープン戦ソフトバンク0―1阪神（2026年3月7日甲子園）新樹木方程式入りへ、光っている――。ソフトバンクの4年目右腕・木村光投手（25）が、7日の阪神戦の8回に5番手登板し、1回を1安打2三振無失点と好投した。対外試合3試合連続で無失点中。藤井皓哉投手（29）が右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）で今季絶望の今、「木」を名前に持つ絶好調右腕が勝ちパターン入りへ、最も近い場所にいる。「藤」