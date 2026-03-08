ドバイワールドＣ・Ｇ１（２８日・ＵＡＥメイダン）の招待を受諾していたミッキーファイト（牡５歳、美浦・田中博）が同レースの出走を見送ることが７日、決まった。田中博師は「遠征の準備を進めてきましたが、今回は辞退させていただくことにしました。次走の候補は川崎記念（４月８日・川崎）か、かしわ記念（５月５日・船橋）の２択でオーナーサイドと協議していきます」と説明した。