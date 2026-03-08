◇オープン戦ソフトバンク0―1阪神（2026年3月7日甲子園）ソフトバンクで先発転向を目指している9年目の右腕・尾形は4回3安打1失点だった。変化球の制球に苦しむなど82球を費やし、4四死球を与えた。「死球もあったり、そのあたりの精度を高めないといけない」初回先頭の近本にストレートの四球を与え、1死二塁から中川に甘くなった変化球を引っ張られる左前適時打で先制された。2回は2死満塁、4回も1死一、二塁と四死