WBC連覇に挑む侍ジャパンの戦いに、日本中が沸いている。1次ラウンド後に待ち受けるであろう難敵、アメリカをはじめ、ドミニカ、ベネズエラなど、厳しい戦いの連続に、侍ジャパンに必要なこととは――。2006年の第1回大会で、投手コーチとして世界一を経験した武田一浩氏（60）。メッツを皮切りに、MLB3球団で活躍した五十嵐亮太氏（46）。NHKBSでMLB解説などを務める2人に話を聞いた。まずは、WBCの独特の雰囲気について武