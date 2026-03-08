金もらってもパチンコ打ちたくねえ！というぐらい、僕はもう何年もパチンコに向き合っていない。理由は超簡単で、勝てる気がしないからだ。釘が開いてないのはもちろんなんだけど、開いていたとてラッシュを引き当てる自信がないのよね。パチンコは基本的に青天井だし。その上、ラッシュ自体に上位と下位というものを持ち込まれたことで付き合ってられない思いなんだ。今、パチンコ打ってる人って本当にチャレンジャーだなぁと感