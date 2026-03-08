地方の給料は安いのが当たり前、と片付けるにはあまりに酷な現実がある。岡山県の50代女性（正社員／離婚・死別／子供1人）は、月の手取りが「16万円」だと明かした。仕事自体は好きだというが、自分に責任のないトラブルや、現場の意見を無視した作業変更、有給休暇の取りづらさなどがあると、「『10年以上働いてこんな薄給なのに』と嫌になります」と、不満が限界に達しているようだ。（文：湊真智人）「地方のお給料はこんなも