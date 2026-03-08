◆オープン戦オリックス８―０巨人（８日・京セラドーム）スポーツ報知評論家の掛布雅之氏が、岡本和真の抜けた穴をどう埋めるかが課題の巨人打線の現状を分析した。＊＊＊＊＊阿部監督と宮崎キャンプの序盤で対談したときは開幕オーダーが白紙だったが、開幕まで３週間を切ってもいまだに見えてこない。オリックスとの２連戦は４番・ダルベック、５番・キャベッジ、６番・坂本の並びだけは動かさなかった。基本的にはこの形