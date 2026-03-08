◆第４４回中山牝馬Ｓ・Ｇ３（３月７日、中山競馬場・芝１８００メートル、稍重）第４４回中山牝馬Ｓ・Ｇ３が７日、中山競馬場の芝１８００メートルで行われ、エセルフリーダで武藤雅騎手＆善則調教師の父子がタッグで初の重賞Vを手にした。雅騎手にとってはデビュー１０年目、８５度目の騎乗でうれしい重賞初制覇となった。重賞制覇を果たした父子が検量室前でがっちりと握手を交わした。エセルフリーダに騎乗した武藤はデ