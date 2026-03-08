HOUND DOGのボーカル大友康平（70）が7日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜午後6時58分＝関西ローカル）に出演。「自分がおじさんだと感じた瞬間」について語った。今回の番組では「終活」をテーマに、大友とメッセンジャー黒田有（56）、NON STYLE井上裕介（46）が大阪の寺院をめぐって話を聞いた。大友は「今、70（歳）じゃないですか。たとえば30代の頃は、コンサートの打ち上げでも絶対バーボン。『ロックンローラーは