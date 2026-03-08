◇フィギュアスケート・世界ジュニア選手権最終日（2026年3月7日エストニア・タリン）世界ジュニア選手権の女子フリーが行われ、SP首位の島田麻央（木下グループ）が137・01点をマークし、合計208・91点で史上初の4連覇を飾った。岡万佑子（木下アカデミー）は127・40点で合計197・17点として3位。岡田芽依（名東FSC）は124・07で合計177・77点として10位となった。母が日本人でオーストラリア代表のハナ・バース（石崎