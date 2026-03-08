ダウンタウン浜田雅功（62）が7日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜午後1時54分）に出演。アニメ映画「シュレック」シリーズで日本語吹き替え版の声優を務めたことについて振り返った。今回の番組には俳優唐沢寿明（62）がゲスト出演。唐沢はアニメ映画「トイ・ストーリー」シリーズで、主人公ウッディの日本版の声優を務めていたことから、吹き替えの話題になった。唐沢は「あれは難しいでしょ、やっぱり。合わせるの。後でうま