イスラエルに向かって飛翔するイランのミサイル＝7日（ロイター＝共同）【イスタンブール、ワシントン共同】イラン暫定指導部のモホセニエジェイ司法府代表は7日、米国とイスラエルによるイラン攻撃の拠点に使われている場所への反撃を続けると述べた。一方、「専門家会議」のイスラム聖職者は7日、殺害された最高指導者ハメネイ師の後継者を近く選出すると表明。ハメネイ師の次男モジタバ師が有力視されるが、反米路線の継承が