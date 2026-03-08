きょう8日（日）は一時的に西高東低・冬型の気圧配置となります。午前を中心に、北海道から北陸では冬の嵐のような天気になりそうです。また、晴れる太平洋側でも北風が強めに吹き、ヒンヤリと感じられるでしょう。■午前中は荒天ピークきょう8日（日）の朝は、山陰から北海道の日本海側で雪が降り、北陸や北海道の山沿いでは大雪やふぶきとなるおそれがあります。午前中がピークでしょう。昼過ぎになると次第に雪のエリアは狭くな