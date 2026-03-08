歌手・氷川きよしとお笑いタレント・ヒコロヒーが、8日放送の日本テレビ系『氷川きよし＆ヒコロヒーの心のトゲぬきバラエティートゲバラ』（後2：00〜後3：00※関東ローカル）に出演。MC初タッグとなる。【番組カット】心のトゲを歌で癒やす氷川きよし同番組は、日ごろ生活する中で心に引っかかるちょっとした悩み、気になっていること、小さな不安などを「心のトゲ」と定義し、MC・氷川とヒコロヒーに「心のトゲ」を打ち明