中田のパフォーマンスに賛辞が相次いだ(C)Getty Images世界ジュニアフィギュアスケート選手権（エストニア・タリン）の男子で日本の中田璃士が連覇を達成した。ショートプログラムで首位に立ち、現地時間3月6日（日本時間7日）のフリースケーティングでもハイレベルな演技を披露。合計268.47点で優勝を決めた。2位には韓国のソン・ミンギュ、3位には日本の西野太翔が入った。【写真】「ギータさん世界進出」中田璃士がキスクラで