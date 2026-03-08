◆ＷＢＣ１次ラウンドＡ組カナダ８―２コロンビア（７日・プエルトリコ・サンファン＝ヒラムビソーンスタジアム）カナダは７番ケーシー（マーリンズ）が２回に右翼への２ランを放って先制。４―２で迎えた８回にはトロ（ロイヤルズ）の三塁打などで４点を挙げて試合を決め、初戦を飾った。チームの主砲であるネーラー兄弟はともにタイムリーを放った。コロンビアは完封負けしたプエルトリコ戦に続いて６安打するも２点止