お笑い芸人おいでやす小田（47）が7日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）にゲスト出演。ギョーザにまつわるエピソードを披露し、サンドウィッチマンを驚かせた。小田はリスナーからのメールで「以前餃子の王将で、10円する持ち帰り用の箱代を惜しんで素手で持ち帰ったそうですが、今では大変稼いでいらっしゃる小田さんですが、最近はいかがですか」と質問を受けた。伊達みきおが「