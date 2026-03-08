今日8日(日)も全国的に強い風が吹くでしょう。交通機関の乱れにご注意ください。今日8日も風の強い状態続く今日8日(日)は、低気圧がオホーツク海を北上するでしょう。昨日7日(土)に引き続き、風の強い状態が続きそうです。そのため、全国の広い範囲の道路で影響を受けるでしょう。また、北海道から東北の日本海側や北陸では寒気の影響で雪や雨が降りそうです。図の道路の気象予測を見ると北海道や東海では、今日8日(日)の夜にかけ