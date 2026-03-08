広島は7日、大瀬良大地投手（34）が病院を受診して「右下腿筋損傷」と診断されたことを発表した。全治期間は不明。新井監督は「（トレーナーから）下半身のコンディション不良と聞いている。ふくらはぎということなので。（開幕は）厳しいと聞いている」と説明した。昨年10月の右肘手術から順調に調整を進めていた中でアクシデントに見舞われ開幕までの復帰は絶望的だ。5日の全体練習中に痛めたもようで、6日から別メニューで