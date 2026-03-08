◇オープン戦中日3―2広島（2026年3月7日マツダ）中日6年目の松木平が開幕ローテーション争いに踏みとどまった。先発して5回2失点。2回1死からモンテロに一発を浴びたものの、被安打4、無四球と安定感があった。「カーブでカウントを取れたのが良かった」と振り返り、井上監督も「先発争いに残った？もちろん。（投球内容が）前進している」と評価した。高橋宏、金丸がWBCに出場中。昨季は1試合登板に終わった23歳右腕が