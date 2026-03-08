◇オープン戦オリックス8―0巨人（2026年3月7日京セラD）♪人生楽ありゃ苦もあるさ〜。8―0の9回。オリックス・古田島が登場曲とするドラマ水戸黄門の主題歌「ああ人生に涙あり」とともにマウンドに上がった。昨年7月8日のソフトバンク戦以来となる本拠地のマウンド。先頭のリチャードを「オリャー！」の雄叫びとともに投じた150キロで見逃し三振、続く丸も空振り三振。2死から安打を許すも後続を断ち、無失点に抑えた。