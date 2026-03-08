◇オープン戦広島2―3中日（2026年3月7日マツダ）広島のモンテロが今春1号を含む2安打1打点で奮起した。2回1死では松木平のカットボールをバックスクリーンへ。「いい当たりだった。良かった」。4回2死一塁では左翼線へ二塁打も放った。来日1年目の昨季は9本塁打。5、6日の練習日には球団アナリストに撮影を頼んだフリー打撃の動画を見て下半身主導の打撃フォームへ修正。試合前には新井打撃コーチから助言を受け、さっ