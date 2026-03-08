◇オープン戦オリックス8―0巨人（2026年3月7日京セラD）開幕投手候補のオリックス・九里は3回を被安打3の無失点投球。毎回安打を浴びるも後続を断ち、危なげない内容だった。それでも「ボール先行も多かった。球数もかかっている（52球）。1―1のカウントをつくれば先手を打ちながらのピッチングができる」と口を突くのは反省ばかり。「そんなに悪くは思わなかった」という岸田監督だが、開幕投手については「それはま