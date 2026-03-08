WBC公式が注目した侍ナインのスピリット野球日本代表「侍ジャパン」は6日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の初戦となるチャイニーズ・タイペイ戦に臨んだ。一塁側ベンチには、今大会でアドバイザーを務めるダルビッシュ有投手（パドレス）のユニホームが飾られた。WBC公式X（旧ツイッター）がこの光景を紹介すると、海外ファンから称賛の声が相次いだ。WBC連覇に向けて好発進を切った侍ジャパンだが、ナインの“絆