静岡県は富士山の県内3つの登山ルートの2026年の開山日について、須走ルートのみを山梨県側の吉田ルートと同じ7月1日にする方向で調整を進めています。 【写真を見る】富士山の山頂を目指す登山者 富士山の登山ルートは静岡側に須走、御殿場、富士宮の3ルート、山梨側に吉田ルートがあり、開山日は山梨の吉田ルートが7月1日、静岡側の3ルートは登山道に雪が残っていることなど