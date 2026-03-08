第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド、プールDは7日（日本時間8日）、米フロリダで行われた。ニカラグアは強豪オランダをあと一歩まで追い詰めながら、9回に逆転サヨナラ3ランを浴び、歴史的1勝を逃した。あとアウト1つだった。前回大会で初の本戦出場を果たすも、1次ラウンドで勝利を挙げることはできなかったニカラグア。今大会は初戦でドミニカ共和国に3−12で敗れ、この日の2戦目に臨んだ。先