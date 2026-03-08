未曽有の洪水被害、最愛の息子の死…。容赦なき運命に翻弄されながらも丁寧に日々を暮らす女性（90）に密着。その姿に、ゲスト・高橋メアリージュンは「美しい生き方に魅了されました」と感動。 8日（日）は、熊本県の山奥で『ポツンと一軒家』を発見。山と広い川に挟まれたような敷地に建つ一軒家だが、衛星写真では川の水は干上がってしまっているようにも見える。田んぼや畑は見当たらないが、大きな一軒家のようだ。 &