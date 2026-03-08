スキーW杯ジャンプ、男子個人第24戦で3位に入った小林陵侑＝7日、ラハティ（Lehtikuva提供・ロイター＝共同）【ラハティ（フィンランド）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプは7日、フィンランドのラハティで男子個人第24戦（ヒルサイズ＝HS130メートル）が行われ、小林陵侑（チームROY）は128.5メートル、126メートルの合計296.2点で3位に入った。首位で迎えた2回目に逆転を許した。表彰台は今季8度目。