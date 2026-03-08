【ワシントン共同】米国務省は7日、イラン攻撃を開始した2月28日以降、2万8千人を超える米国民が中東地域から帰国したと発表した。このほかチャーター便で中東から数千人を退避させたと説明。「治安状況が許す限り、チャーター便と陸路での輸送を引き続き増強する」と強調した。国務省はオマーン、クウェート、バーレーン、アラブ首長国連邦（UAE）、カタール、サウジアラビア、イスラエルに滞在中の米国民に支援が必要かどう