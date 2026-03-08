3月8日（日）の『新婚さんいらっしゃい！』に、48歳のバツ2妻と14歳下の夫が登場する。収録スタジオには、21歳長女以外の、27歳長男、23歳次男、18歳次女、16歳三女、5歳四女が勢ぞろい。さらには長男の妻と息子2人も観覧。5番目までは前夫との子だそうで、10年ほど一人暮らしをしていた夫にとっては、「急に仲間が増えた」という認識なのだとか。2人の出会いは12年前、夫が21歳、妻が35歳だった頃。夫が働いていた鮮魚店に、レジ