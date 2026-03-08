[3.7 J1百年構想EAST第5節 FC東京 3-0 横浜FM MUFG国立]今季初出場となった国立競技場の舞台で、今季初の完封に貢献した。FC東京のDF大森理生は4シーズンのレンタル移籍を経て、復帰後初めてピッチに立った。「思ったよりもうちょっと緊張すると思ったけど、いつもやっているメンバーだったし。急に上手くならないので。いつもやれることをやろうと思っていた。その点では落ち着いてできた」と手応えを語った。最終ラインで守