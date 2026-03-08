開催：2026.3.8会場：ローンデポ・パーク結果：[オランダ] 4 - 3 [ニカラグア]WBCの試合が8日に行われ、ローンデポ・パークでオランダとニカラグアが対戦した。オランダの先発投手はＪ・ケリー、対するニカラグアの先発投手はＥ・ラミレスで試合は開始した。3回裏、4番 Ｏ・アルビーズ カウント1-1から押し出しの死球でオランダ得点 NED 1-0 NCA5回表、5番 Ｃ・カスバート カウ