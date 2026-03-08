【王将戦7番勝負を読む谷川浩司十七世名人EYE】永瀬拓矢九段が藤井聡太王将を3勝1敗と引き離した。王将4期の谷川浩司十七世名人（63）が第4局を解説し、第5局を展望した。第4局は藤井の先手で角換わり腰掛け銀へ進んだ。勝率的に有利な先手で、角換わり腰掛け銀は藤井の得意戦法。それを受けて立った永瀬が、完勝した。加えて永瀬は右王、「1人千日手」の待機策も選ばなかった。「大げさかもしれませんが、後手番での角換