◇オープン戦巨人0―8オリックス（2026年3月7日京セラD）アピールが止まらない。巨人・佐々木は「1番・中堅」で出場すると、4打数2安打と大敗の中でも存在感を発揮。オープン戦5試合で12打数6安打の打率.500と絶好調だ。定位置獲りへ確実に前進した。3回1死の第2打席は中前打で出塁し、8回1死の第4打席は左中間への二塁打。2月22日の中日とのオープン戦から4試合連続安打となり「しっかり状態をキープしながら細かいとこ