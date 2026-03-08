なにわ男子の大西流星（24）とtimeleszの原嘉孝（30）が7日、都内でダブル主演したWOWOWドラマ「横浜ネイバーズSeason2」（土曜後10・00）の完成報告会に出席した。WOWOWと東海テレビが共同制作し、1月期にフジテレビ系で放送されたドラマの続編。原は連ドラ初主演作で「（作品に）向き合いまくったし、魂を削って挑みました。素晴らしい作品。マジで見てほしい」と力を込めた。シーズン2の主題歌はtimeleszの「Believers」