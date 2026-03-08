テレビ東京は7日までに、サッカー元日本代表の前園真聖（52）がテレビ東京の旅バラエティー番組のロケ中に転倒し、右膝外側半月板損傷の大ケガを負ったと発表した。マネジメント会社は全治半年と明らかにした。前園がケガをしたのは2月28日。テレビ東京によると「旅バラ・バスVS鉄道乗り継ぎ対決旅」のロケで、「ミッション」と呼ばれるゲームを始める前に起こった。ブランコに乗って靴を飛ばすという内容のゲームで、ルール確