優勝賞金1,000万円を懸けて、32人の豪華芸能人たちが前代未聞の陣取りバトルを繰り広げる！1,000万円を手にする挑戦者は誰か？世界中で高い評価を得ているヒット番組『THE FLOOR』が日本初上陸！3月28日（土）19:00〜21:54 日本テレビ系で放送。『THE FLOOR』は、2023年 オランダでの初放送を皮切りに、アメリカ、フランス、スペイン、ドイツ、イタリアなど欧米を中心に爆発的な勢いで放送されている、世界各国で高視聴率を叩