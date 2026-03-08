◇オープン戦ロッテ3―5日本ハム（2026年3月7日エスコンF）ロッテのソトがオープン戦1号を放った。4点を追う7回に1点を返し、なお1死一塁から宮西のチェンジアップを左翼2階席に叩き込んだ。「僕が1本打てば、いい試合になるなと思ったし、勝ちに近づけるなと思った」。結果的に黒星もベンチの雰囲気を一変させる豪快な一発。バットでチームをけん引する新主将は「みんなが開幕に向けて100％の力を出せるように一生懸