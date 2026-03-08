◇オープン戦楽天2―9DeNA（2026年3月7日静岡）楽天先発の前田健は3回1/3で73球を投げ、5安打2失点だった。実戦初登板だった2月22日のDeNA戦以来の登板。初回に最速150キロを計測したが、3回に4本の長短打を浴びて2点を失った。「前回から間が空いたので（球数を）多めに投げる予定だった。その課題はクリアできた」。3回終えて65球だったが、志願して4回のマウンドに上がった。渡米前に何度も対戦した筒香から2回に