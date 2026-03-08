◇オープン戦DeNA9―2楽天（2026年3月7日静岡）DeNAのドラフト1位・小田（青学大）が“マエケン撃ち”で開幕1軍入りに向けて猛アピールした。「8番・三塁」でフル出場し、3回の第1打席で相手先発・前田健の投じた144キロの内角直球を右翼線へ運ぶ三塁打を放った。1ボールからファーストストライクを一振りで仕留め「MLBでも活躍されていたので凄く意識した。そういう投手から打てたことは自信になる」と胸を張った。9回