◇オープン戦ヤクルト0―7西武（2026年3月7日春野）ヤクルトの育成2年目の広沢が驚異の球速をマークした。5回に2番手でマウンドへ。1死から桑原への2球目が球場表示で163キロを計測した。自己最速を4キロ更新した右腕は「自信を持って投げられたけど、当てられてファウルにされている。もっと上を目指すなら空振りを取りたい」。3日のソフトバンク戦では9回1死から逆転サヨナラ2ランを被弾。「一球の怖さを知った」と