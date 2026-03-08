◇オープン戦西武7―0ヤクルト（2026年3月7日春野）左ふくらはぎの肉離れでWBC出場を辞退した西武・平良海馬投手（26）が7日、高知・春野でのヤクルトとのオープン戦に先発。故障後初の実戦登板で最速156キロをマークし、3回を1安打無失点に抑えた。日の丸のユニホームに袖を通すことはかなわなかったが、その熱投で世界一連覇を目指す侍の仲間にエールを送った。侍ジャパンの一員としてマウンドに上がれなかった分も、