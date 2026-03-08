◇オープン戦西武7―0ヤクルト（2026年3月7日春野）高知出身の西武ドラフト6位・川田（四国銀行）が地元凱旋の試合で快音を響かせた。8回にオープン戦初安打となる右前打。この日一番の歓声を浴び「地元の高知で不思議な感覚。ホッとした」。50メートル走5秒7の俊足を飛ばして二盗も決めた。四国銀行が特別協賛で頭取が始球式を行い、川田の家族、友人らも多数来場。「スタンドに見たことのある顔がいっぱいあって、本